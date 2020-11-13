В Днепре в галерее "Артсвіт" для детей провели неожиданный конкурс рисунка, участники которого должны были нарисовать ... своего любимого олигарха. Его инициаторм стал 19-летний художник Максим Ходак. По его замыслу, таким образом дети должны были сказать "спасибо" богатым и влиятельным людям, которые развивают Украину.

"Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств! А, как известно, детские глаза видят этот мир более открыто, их взгляды полны любви и искренности, поэтому интересно взглянуть на рисунки детей, где они изобразят любимого олигарха, которого они выберут самостоятельно", - писал организатор в соцсети.

Участие в конкурсе принимали дети от 6 до 14 лет. На днях жюри выбрало победителей.

Среди детей младшего возраста портреты тройки призеров выглядят так:

Игорь Коломойский (Ангелина Гепак, 8 лет)

Мой учитель - мой олигарх (Зайцева Анастасия, 8 лет)

Мой олигарх - моя мама (Зайцева София, 7 лет)

В средней возрастной категории - все более серьезно:

Юлия Тимошенко (Процко Анастасия, 12 лет)

Петро Порошенко (Каминская Мария, 11 лет)

Вадим Новинский (Валерия Матвиенко, 9 лет)

У старшей группы детей в лидерах оказались портреты таких людей:

Виктор Пинчук (Антон Кошелюк, 14 лет)

Ринат Ахметов (Катерина Чепеляк, 13 лет)

Игорь Коломойский (Александра Олифиренко, 13 лет)

Все портреты, которые признаны победителями:

Стоит отметить, что участники конкурса (или их родители) так разохотились, что прислали множество портретов олигархов. Но ко второму этапу конкурса допустили только 26 работ. Организаторы выбирали победителей из таких работ:

7 портретов Рината Ахметова

4 портрета Игоря Коломойского

2 портрета Петра Порошенко

2 портрета Вадима Новинского

1 портрет Виктора Пинчука

1 портрет Юлии Тимошенко

1 портрет Геннадия Боголюбова

1 портрет Владимира Зеленского

1 портрет Галины Гереги

1 портрет Гордона

1 портрет Владимира Яценко

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