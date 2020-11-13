Портрет Владимира Зеленского в число призеров не вошел. Фото: facebook.com

В Днепре в галерее "Артсвіт" для детей провели неожиданный конкурс рисунка, участники которого должны были нарисовать ... своего любимого олигарха. Его инициаторм стал 19-летний художник Максим Ходак. По его замыслу, таким образом дети должны были сказать "спасибо" богатым и влиятельным людям, которые развивают Украину.

"Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств! А, как известно, детские глаза видят этот мир более открыто, их взгляды полны любви и искренности, поэтому интересно взглянуть на рисунки детей, где они изобразят любимого олигарха, которого они выберут самостоятельно", - писал организатор в соцсети.

Участие в конкурсе принимали дети от 6 до 14 лет. На днях жюри выбрало победителей.

Среди детей младшего возраста портреты тройки призеров выглядят так:

  • Игорь Коломойский (Ангелина Гепак, 8 лет)
  • Мой учитель - мой олигарх (Зайцева Анастасия, 8 лет)
  • Мой олигарх - моя мама (Зайцева София, 7 лет)

В средней возрастной категории - все более серьезно:

  • Юлия Тимошенко (Процко Анастасия, 12 лет)
  • Петро Порошенко (Каминская Мария, 11 лет)
  • Вадим Новинский (Валерия Матвиенко, 9 лет)

У старшей группы детей в лидерах оказались портреты таких людей:

  • Виктор Пинчук (Антон Кошелюк, 14 лет)
  • Ринат Ахметов (Катерина Чепеляк, 13 лет)
  • Игорь Коломойский (Александра Олифиренко, 13 лет)

Все портреты, которые признаны победителями:

портреи Игоря Коломойскогодетский рисунок - призердетский рисунок призер

портрет Юлии Тимошенкопортрет Петра Порошенкопортрет Вадима Новинскогопортрет Виктора Пинчукапортрет Рината Ахметорапортрет Игоря Коломойского

Стоит отметить, что участники конкурса (или их родители) так разохотились, что прислали множество портретов олигархов. Но ко второму этапу конкурса допустили только 26 работ. Организаторы выбирали победителей из таких работ:

  • 7 портретов Рината Ахметова
  • 4 портрета Игоря Коломойского
  • 2 портрета Петра Порошенко
  • 2 портрета Вадима Новинского
  • 1 портрет Виктора Пинчука
  • 1 портрет Юлии Тимошенко
  • 1 портрет Геннадия Боголюбова
  • 1 портрет Владимира Зеленского
  • 1 портрет Галины Гереги
  • 1 портрет Гордона
  • 1 портрет Владимира Яценко

в Днепре провели конкурс рисунка Мой любимый олигарх

Ранее "Страна" писала о том, что объявлен состав жюри конкурса эскизов большого герба Украины.

Таже мы сообщили, что в России отменили конкурс на лучшее использование мавзолея Ленина на Красной площади.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.