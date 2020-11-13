В Днепре дети рисовали любимых олигархов. В победителях конкурса - портреты Коломойского, Ахметова и Порошенко
В Днепре в галерее "Артсвіт" для детей провели неожиданный конкурс рисунка, участники которого должны были нарисовать ... своего любимого олигарха. Его инициаторм стал 19-летний художник Максим Ходак. По его замыслу, таким образом дети должны были сказать "спасибо" богатым и влиятельным людям, которые развивают Украину.
"Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств! А, как известно, детские глаза видят этот мир более открыто, их взгляды полны любви и искренности, поэтому интересно взглянуть на рисунки детей, где они изобразят любимого олигарха, которого они выберут самостоятельно", - писал организатор в соцсети.
Участие в конкурсе принимали дети от 6 до 14 лет. На днях жюри выбрало победителей.
Среди детей младшего возраста портреты тройки призеров выглядят так:
- Игорь Коломойский (Ангелина Гепак, 8 лет)
- Мой учитель - мой олигарх (Зайцева Анастасия, 8 лет)
- Мой олигарх - моя мама (Зайцева София, 7 лет)
В средней возрастной категории - все более серьезно:
- Юлия Тимошенко (Процко Анастасия, 12 лет)
- Петро Порошенко (Каминская Мария, 11 лет)
- Вадим Новинский (Валерия Матвиенко, 9 лет)
У старшей группы детей в лидерах оказались портреты таких людей:
- Виктор Пинчук (Антон Кошелюк, 14 лет)
- Ринат Ахметов (Катерина Чепеляк, 13 лет)
- Игорь Коломойский (Александра Олифиренко, 13 лет)
Все портреты, которые признаны победителями:
Стоит отметить, что участники конкурса (или их родители) так разохотились, что прислали множество портретов олигархов. Но ко второму этапу конкурса допустили только 26 работ. Организаторы выбирали победителей из таких работ:
- 7 портретов Рината Ахметова
- 4 портрета Игоря Коломойского
- 2 портрета Петра Порошенко
- 2 портрета Вадима Новинского
- 1 портрет Виктора Пинчука
- 1 портрет Юлии Тимошенко
- 1 портрет Геннадия Боголюбова
- 1 портрет Владимира Зеленского
- 1 портрет Галины Гереги
- 1 портрет Гордона
- 1 портрет Владимира Яценко
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