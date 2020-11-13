Ряд европейских стран предупредили своих граждан, что пока рано планировать рождественские поездки, поскольку случаи коронавируса продолжают расти по всему континенту.

Об этом сообщает британская телерадиовещательная организация ВВС.

Так, до праздничного сезона остается шесть недель, а во многих европейских действуют национальные карантины и другие мероприятия.



"В Швеции людям сказали готовиться к возможным затруднением во время каникул. Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл сказал гражданам подготовиться ограничениям на поездки между различными районами в рождественский период, чтобы региональные службы здравоохранения не были перегружены", - говорится в материале.



Предварительное решение будет принято через неделю-две, сказал он, добавив, что шведам нужно быть готовыми к тому, что все еще может измениться "прямо перед Рождеством".

Между тем вицепремьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что пока не советует гражданам страны, проживающих за рубежом, заказывать авиабилеты домой, добавив, что давать такие советы "слишком рано".

Также считает и премьер-министр Франции Жан Кастекс, который заявил, что "пока рано" говорить, могут граждане покупать билеты на поезда, чтобы путешествовать на Рождество или нет.

Он добавил, что смягчение ограничений не будет происходить по крайней мере в течение двух ближайших недель.

Португалия значительно расширила количество регионов, где действует ночной комендантский час. С понедельника три четверти страны будут под самыми строгими ограничениями правительства.



Ранее "Страна" сообщала, что из-за эпидемии Covid-19 в Германии, Словакии и Чехии отменят рождественские ярмарки, в Венгрии проведут их онлайн. Традиционные празднования могут отменить и в других странах Европы.



Также и во Франции предложили "без колебаний" отменить праздники. Так как они могут спровоцировать третью волну коронавируса.