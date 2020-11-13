Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее не исключал искусственный характер коронавируса, сказал, что нынешняя пандемия Covid-19 стала ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир.

Об этом он сообщил во время интервью белорусским СМИ и ближнего зарубежья, пишет БелТА в пятницу, 13 ноября.

"Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь. Парадоксально, но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал", - сказал он.

Ранее мы писали, что Лукашенко предложил помочь России и Польше в борьбе с коронавирусом.

Также рассказывали, что президент Беларуси переболел Covid-19 и заявлял, что его заразили специально.