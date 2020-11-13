"Укрзализныця", после возвращения продажи билетов с 11 станций, назначила поезда №142/141 Львов - Бахмут и №251/252 Харьков - Николаев, которые будут курсировать с 13 ноября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Поезд №142/141 Львов - Бахмут будет курсировать раз в три дня. Поезд отправится из Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 следующего дня. Обратное отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 04:32", - говорится в сообщении.

Во время рейса поезд пересекает почти всю Украину с запада на восток, делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других.

Также с 13 ноября начинает следования поезд №251/252 Харьков - Николаев.

Указано, что поезд будет отправляться через день по нечетным числам из Харькова в 17:00 и прибывать в Николаев в 07:00. Из Николаева поезд будет курсировать через день по четным числам. Отправление в 19:45 и прибытие в Харьков в 09:57. Также этим поездом можно добраться до Херсона, Кривого Рога, Днепра и других городов.



Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" за 23 миллиона отремонтировала два старых вагона СВ, продлив срок их службы с 28 до 42 лет. В вагонах установили современные элементы конструкции (крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от прямых солнечных лучей). Также смонтировали шкаф управления и контроля электрооборудования пассажирского вагона и обустроили в нем экологически чистый туалет.



Также напомним, что в "Укрзализныце" пообещали снизить цены на билеты поездов "Интерсити", но по словам директора филиала "Пассажирская компания" УЗ финального решения по тарифам на следующий год еще нет.