В Испании ввели новые правила для путешественников. Начиная с 23 ноября, те кто приплыл или прилетел в страну, из государств с высоким уровнем риска заражения коронавирусом, в том числе и из Украины, должны будут предъявить отрицательный результат теста на Covid-19.

Об этом пишет The Local.

Отметим, что данные нововведения касаются исключительно тех людей, у которых есть право на въезд в ЕС. Например, вид на жительство в Испании или другие подобные обстоятельства. В целом же правила для Шенгенской зоны для нерезидентов являются теми же - пока что границы для большинства украинцев закрыты.

Сообщается, что то, какая страна попадает в категорию высокого риска определяют директивы Европейского союза, в "красном" списке находятся государства, где уровень заражения составляет более 150 случаев на 100 тыс. человек за последние 14 дней, и страны, где общее число инфицированных за последние 14 дней равно или больше 50, но число положительных тестов на коронавирус составляет 4% и более. Сейчас среди таких стран почти весь Евросоюз, Украина, Россия, Грузия и другие.

Таким образом, украинские туристы, как и граждане всех государств, что вошли в список, при поездке в Испанию должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение последних 72 часов. Результаты теста должны быть на английском или испанском языке и могут быть как в бумажном, так и в электронном виде.

Отмечают, что без результатов теста у иностранцев не получится даже попасть на борт самолета. Также в аэропорту будут повторно измерять температуру и проводить медосмотр.

Ранее мы писали, что в Испании была зарегистрирована рекордная смертность от коронавирусной болезни. За одни сутки зарегистрировали 445 летальных исхода.

Также сообщалось, что Венгрия ограничила въезд украинцев во время действия комендантского часа. Но водителей, которые осуществляют международные перевозки продолжать пропускать.