Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приостановить размещение акций финансово-технологической компании Ant Group (дочерней компании Alibaba), выходившей на фондовый рынок Китая.

Это произошло после того, как являющийся самым богатым человеком в Китае владелец компании Джек Ма раскритиковал введенные в стране правила регулирования высоких технологий. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

"Успех не должен исходить от меня", - сказал Джек Ма и добавил, что хочет помочь Китаю разрешить финансовые трудности с помощью инноваций.

Выступление миллиардера вызвало недовольство Си Цзиньпина, который усмотрел в словах Ма попытку упрочить личную репутацию и поставить под сомнение действия контролирующих органов Китая.

"Си нет никакого дела до того, попали ли вы в какой-то из списков богатейших людей или нет. Его волнует то, что вы делаете, когда стали богатыми, и соотносите ли вы свои интересы с интересами государства", - прокомментировал ситуацию один из высокопоставленных китайских чиновников.

По данным издания, отношения Ма, состояние которого оценивают в почти 62 миллиарда долларов, и правительства Китая на протяжении многих лет остаются напряженными. Власти обеспокоены влиянием предпринимателя и стремительным ростом его компании.

При этом выход Ant Group на биржу мог бы стать крупнейшим IPO в истории и побить рекорд Saudi Aramco в 29,4 миллиарда долларов, установленный в конце 2019 года.

Однако 3 ноября Шанхайская фондовая биржа приостановила размещение акций компании.

На следующий день стало известно, что комитет по контролю над ценными бумагами Китая одобрил приостановку листинга из-за "изменения условий финансово-технического надзора", заявив, что поспешное размещение вступает в противоречие с принципам ведения бизнеса, опирающимися на правовые нормы системы госрегулирования.

Ранее "Страна" писала о том, что биржевой крах сделал основателя Alibaba Джека Ма самым богатым человеком Азии.

Также мы сообщали, что в соцсетях напомнили украинцам, что знаменитый основатель Alibaba Джек Ма - китайский коммунист.