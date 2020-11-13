Президент Молдовы Игорь Додон на митинге в центре Кишинева призвал своих сторонников "выйти на улицы" для защиты его президентства после голосования 15 ноября.

Об этом сообщает со ссылкой на своего корреспондент "Европейская правда".

По данным издания, Додон предположил, что результаты подсчета голосов сложатся так, что его избрание придется защищать, не объяснив какими должны быть признаки этого. "15 ноября мы все, как один, должны пойти голосовать. А 16-го, если понадобится, мы все должны выйти и защищать свою победу", - заявил президент Молдовы.

Так, во время речи он дважды подчеркнул, что потребность "защиты нашей победы" реальна.

"Мы должны быть жесткими и давать отпор. И я вам обещаю, что мы не упустим победу. И если надо будет выйти сюда (на площадь) и защищать ее - мы выйдем и будем защищать. Не ради Додона, а ради наших детей", - заявил он.

Также Игорь Додон сообщил, что перед вторым туром решил вести кампанию жестче, чем была ранее. "Потому что они (команда Санду - ред.), пока не получат по морде - не понимают", - заявил он.



Ранее "Страна" сообщала, чем могут закончиться президентские выборы в Молдове. Так, в первом раунде, вопреки соцопросам и экзитполам, лидировала Санду, обогнав Додона на 4% (36% против 32%), что стало неожиданностью для многих.



Также напомним, что выборы президента Молдовы прошли 1 ноября, они были вторыми в истории страны.