В воскресенье, 15 ноября, в 7 городах Украины состоится второй тур выборов мэра. В частности, голосование запланировано в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область). Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Также 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских совета.

Результаты выборов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

Известно, что в 12 городах 10 регионов Украины второй тур голосования за кандидатов в мэры назначен на 22 ноября 2020 года. Через неделю выборы пройдут в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Броварах (Киевская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах. А 29 ноября голосование состоится в Черновцах.

Напомним, что второй тур голосования будет происходить во время введения в Украине карантина выходного дня.

Ранее "Страна" писала о том, что Виталий Кличко отмечает победу на выборах в Египте.

Также мы сообщали, что ЦИК объявил дату второго тура выборов мэра Черновцов, но не назвал, кто туда вышел.