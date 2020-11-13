В гражданской сети "Опора" считают, что количество избирателей во втором туре, по сравнению с первым, где зафиксировали рекордно низкую явку за всю историю украинских выборов, будет еще меньше. Это связано с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Украине.

Об этом рассказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская во время пресс-конференции в пятницу, 13 ноября, видео обнародовано в Youtube.

"Ситуация с антиковидными мерами является такой, что явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с 25 октября в связи с объективными обстоятельствами, так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости и общая официальная статистика является негативной", - сказала она.

Что касается агитационной кампании на повторном голосовании 15 ноября, добавил старший аналитик "Опоры" Александр Клюжев, наблюдатели не зафиксировали интенсивных агитационных мероприятий в поддержку кандидатов. По его словам, значительный сегмент агитации проходит через интернет и раздачу агитационных материалов.

"Наши наблюдатели отслеживали процесс, который касается преждевременной агитации между первым туром и повторным голосованием со стороны кандидатов, которые имели шанс принять участие в повторном голосовании в целом. В частности, мы отслеживали агитацию в социальных сетях и, по предварительным подсчетам, за этот период политические игроки израсходовали более 144 тыс. долларов на проведение такой агитации, что скорее всего не попадет в отчеты по избирательным фондам", - добавила Айвазовская.

По данным "Опоры", в 7 городах повторное голосование будет проходить 15 ноября, в 11 городах – 22 ноября и, предварительно, в двух городах – 29 ноября. После этого у избирательных комиссий будет до 5 дней для установления результатов повторного голосования.

Напомним, из рекордно низкой явки в первом туре, которая составила 35,94%, самая высокая явка на выбораих-2020 была на Западе, а самая низкая - на Юге.

Также сообщалось, что явка на выборах в Киеве еле перевалила за треть избирателей.