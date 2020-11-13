В киевской больнице Феофания, где проходит лечение от коронавирусной болезни президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, рассказали об условиях госпитализации лидера государства.

Об этом пишет "КП в Украине" со ссылкой на слова главного врача больницы Игоря Семенова.

Сообщается, что начиная с сентября клиника приняла уже 120 пациентов с коронавирусом. И бюджет для каждого госпитализированного, не исключая президента, одинаковый, около 7800 грн в день. Но эта сумма может меняться в зависимости от лечения и препаратов, которые требуются больному.

"Для президента нет отдельного бюджета. Он находится ровно в тех же условиях, как и другие. Владимир Александрович чувствует себя хорошо. Пока нет никаких признаков, что протекание болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", - рассказал Семенов.

Напомним, 9 ноября у Зеленского подтвердился коронавирус. Вслед за ним заболел и Андрей Ермак. Они не остались в самоизоляции дома, а поехали лечиться в больницу. Несколько версий того, почему президент не остался на лечение дома собрала "Страна". Одна из версий - наличие в клинике спецсвязи.

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