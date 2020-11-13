Стали известны обстоятельства появления интимного видео с участием российского форварда Артема Дзюбы. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором - компромат оценили в 5 миллионов долларов.



Об этом сообщает питерский ресурс "Фонтанка".



"Из уважения к частной жизни мы не будем рассказывать о личности шантажиста. Хотя она известна и самому Артему, и правоохранительным органам. Дело в том, что Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег", - заявили в редакции.

Так же и капитан сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба не стал комментировать информацию о шантаже.



По данным издания, футболист отказал вымогателю. Во-первых, сумма слишком велика даже для нападающего "Зенита", а во-вторых, не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа ролик был опубликован.



"Сейчас всю информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Но будет ли принято такое решение, пока неизвестно - в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса. В органы, по данным электронной газеты, Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина", - уточнили авторы расследования.



Ранее "Страна" сообщала о том, как мастурбация может перечеркнуть карьеру главного футболиста России. Ведь после скандала от Дзюбы отвернулись многие фанаты.



Также напомним, что звезды России и Украины встали на защиту футболиста.