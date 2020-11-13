Появились первые фото с места аварийной посадки самолета Ан-124 "Руслан" в Новосибирске, когда он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На опубликованных фото виден большой фрагмент самолета, который нашли в нескольких километрах от аэропорта.

Напомним, что инцидент произошел в пятницу, 13 ноября. Самолет направлялся в Вену без груза. После взлета командир борта сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил разрешение на аварийную посадку. Экипажу не удалось удержать тяжелый самолет и он выкатился на 200 метров за пределы полосы. На борту находились 14 человек, никто из них не пострадал.

Ранее "Страна" писала о том, что аварийно севший Ан-124 начал рассыпаться еще в воздухе.

Также мы сообщали, что в крушении самолета в Подмосковье погиб известный российский телеведущий канала НТВ.