В Лондоне, где власти ужесточили карантин, ученые из Имперского колледжа и специалисты компании Transport for London (ТFL), провели второе исследование, в ходе которого не выявили коронавирус в метро и автобусах. В первый раз в подземном транспорте так же не обнаружили Covid-19.

Об этом пишет The Independent.

Так, эксперты ежемесячно проводят тесты в транспортной сети, имитируя путешествие пассажиров и собирая мазки с эскалаторов, поручней, стоянок для автобусов и считывателей Oyster Card.

Уточняется, что ученые использовали специальный датчик, который всасывал воздух через фильтр в течение часа со скоростью 300 л в минуту. Это больше, чем скорость, с которой может вдохнуть человек.

В то же время главный директор по охране здоровья и окружающей среды транспорта Лондона (TFL) Лилли Матсон сказала, что негативные результаты "чрезвычайно обнадеживающие" как для TFL, так и для потребителей, которые пользуются общественным транспортом.

Профессор, эпидемиолог Имперского колледжа Рой Андерсон, который не участвовал в исследовании, заявил, что контакт с поверхностью не является "основной проблемой" передачи коронавируса.

"Основная проблема - это наше поведение как людей, так и групп. На открытом воздухе вероятность передачи намного меньше, чем в закрытых помещениях. Эти частицы переносятся в воздухе. Этот момент является наиболее важным. На загрязненные поверхности, конечно, нужно обратить внимание. Но я считаю, что это больше связано с аэрозольным способом передачи - вдыхание этих капель или микрокапель", - сказал он.

По данным Совета по безопасности и стандартам железных дорог, предыдущие исследования Covid-19 в транспорте обнаружили, что шансы подхватить вирус в поезде - один из 11 000.

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