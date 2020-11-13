В пятницу, 13 ноября, акции российского концерна "Газпром" на биржах вдруг выросли в цене на 3%.



Об этом сообщает Telegram-канал Пул N3.



Так, говорится, что возможной причиной роста является ожидание инвесторами отставки Алексея Миллера с поста главы компании.







Ранее "Страна" сообщала, что "Газпром" примет контрмеры из-за штрафа Польши по строительству "Северного потока-2". Так, в администрации российского президента заявили, что не сомневаются в том, что российский газовый монополист пойдет на контрдействия в связи с решением польской стороны.



Также напомним, что Польша оштрафовала "Газпром" на 7,6 миллиардов долларов за строительство "Северного потока-2". Сообщается, что решение о наложении штрафов было принято в связи с тем, что компании приступили к строительству "Северного потока-2" без согласия регулятора.