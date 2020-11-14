Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки 12 лицензиатов группы "1 + 1 media". Причиной решения послужила информация в СМИ о том, что долей на телеканале владеет жена нардепа "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - телеведущая Оксана Марченко.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Уточняется, что внеплановые проверки были назначены после обращения исполнительного директора "Центра противодействия коррупции" и коллективного обращения "Института массовой информации", "Детектор медиа" и "Института демократии им. Орлика" (о том, что такое "Детектор медиа" и "Институт массовой информации" и какую роль они играют "Страна" уже подробно писала).

Как заявляет Нацсовет, из обращений и опубликованной в СМИ информации стало известно, что конечным бенефициарным владельцем Bolvik Ventures LTD является Оксана Марченко. Но при этом в поданной Нацсовету отчетной информации о структуре собственности компании по состоянию на конец 2019 года владельцем Bolvik Ventures LTD с долей 100% указан Игорь Суркис.

Проверки у лицензиатов должны провести с 26 ноября по 10 декабря. После этого Нацсовет примет соответствующие решения.

Отметим, что ранее в интервью "Стране" Оксана Марченко подтвердила информацию, что она владеет долей в телеканале 1+1.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацсовет проверит телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne из-за трансляции встречи Медведчука и Путина.

Также мы сообщали, что Нацсовет по ТВ решил устроить проверку телеканалу "Наш" за 50-секундный ролик без слов.