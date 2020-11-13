Сеть фитнесс-клубов "Спортлайф" будет открыта на выходных, несмотря на карантин выходного дня, введенный Кабмином в среду, 11 ноября.



Об этом "Стране" сообщили в колл-центре одного из спорт-клубов сети.



Так, на вопрос будут ли они работать в ближайшие выходные, администратор ответил, что сеть пока не закрывается.

"На этих выходных точно работаем, на следующих - под вопросом. Мы пришлем клиентам смс-сообщения и дадим оповещение на сайте", - сообщил менеджер Владислав.



Также сеть фитнесс-клубов делает рассылку с предложением подписать петицию против карантина на уик-энды.



Отметим, что ее создали 10 ноября, автор - Боляк Андрей.



"Отменить запрет на посещение фитнес-центров и спортивных залов. Фитнес и физическая активность населения должны стать фундаментальной составляющей системы здравоохранения страны в противодействии пандемии Covid-19", - говорится в тексте петиции.







Ранее "Страна" писала, что "Эпицентр" не будет закрываться на карантин выходного дня. Отметим, что если сеть действительно будет работать на выходных, то это поставит крест вообще на идее карантина выходного дня.



Также напомним, что совладелец "Планеты кино" заявил, что из-за карантина придется закрыть кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Так, кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные.