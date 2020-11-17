Во вторник, 17 ноября, когда растущая луна в знаке Стрельца может накалять атмосферу между людьми, важно суметь подавить негативные эмоции и сдержать внутреннюю агрессию. Звезды советуют приложить максимум усилий, чтобы перенаправить свою энергию на физические упражнения. Трем знакам зодиака - Тельцам, Ракам и Девам - придется постараться больше всего, чтобы поднять себе настроение.

В душе у Тельцов много переживаний и страхов, хоть внешне представители знака могут выглядеть спокойными. Чтобы избавиться от негатива попробуйте практиковать расслабляющий массаж, готовить себе и близким вкусные или даже изысканные блюда, практиковать бодифлекс (дыхательная техника, способствующая похудению). Что точно не стоит делать - увлекаться пагубными привычками. Алкоголь и табак только ухудшат ситуацию, потому от этих привязанностей лучше избавиться раз и навсегда.

Раки сегодня больнее всего могут реагировать на жизненные неудачи или конфликтные ситуации. Чтобы поднять себе настроение и привести чувства в гармонию, постарайтесь найти хобби по душе, если такого еще нет в вашей жизни. Период карантина можно использовать, чтобы выучить иностранный язык, вышить картину, связать яркий свитер, заняться лепкой из глины или рисованием. Главное, чтобы занятие приносило удовольствие и успокаивало. Вам может также подойти йога и медитация.

Девы часто зависят от настроения окружающих людей. Такая эмпатия мешает вам расслабиться и стать счастливее. Попробуйте сегодня исключить общение с теми, кто снижает ваш жизненный тонус и забирает энергию. Лучше поднять себе настроение уходовыми процедурами, устроить себе спа-вечер или побаловать себя нужными покупками. Находите время для простых радостей.

Другим знакам зодиака вернуть веру в себя поможет смена обстановки, а хорошая книга или фильм непременно отвлекут от грустных мыслей.

Специально для вас:

Лунный календарь на ноябрь 2020: когда стричься и бросать курить, график красоты и здоровья

В зоне риска - женщины и люди в возрасте. Когда магнитные бури в ноябре 2020