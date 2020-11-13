В сети появилось видео жуткой аварии, где автомобиль со знаками службы такси "Uber", влетел на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм.



Об этом сообщает заместитель МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.



"По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул. В Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жёсткий запрет на переработку за рулём", - пишет Геращенко.



Также он просит народных депутатов от всех фракций и депутатских групп принять такой закон и ввести жёсткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, а также и грузового и специального автотранспорта.











Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове иностранец сбил 4 пешеходов и сбежал. Сейчас женщина, которая на момент ДТП была в красной куртке (видно на ролике) находится в крайне тяжелом состоянии, у ребенка врачи зафиксировали перелом ноги и руки, у мужчины переломаны ноги, все экстренно госпитализированы.



Также напомним, что в Киеве мусоровоз насмерть сбил мужчину. Так, многотонное авто сбило и переехало пожилого мужчину. От полученных в результате аварии травм пешеход скончался на месте ДТП. По приезду скорая констатировала его смерть.