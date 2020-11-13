Утром в пятницу, 13 ноября, состоялось совещание лидеров парламентских фракций в онлайн-формате. На нем обсудили план работы на ближайшую неделю, учитывая, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумком болеет Covid-19.

Одним из вопросов, которым займутся парламентарии на следующей недели, может быть постановление про отмену "карантина выходного дня".

Об этом написал народный депутат от партии "Голос", первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Железный нардеп".

Так, он сообщил, что из-за ситуации с заболевшими Сovid-19 в Раде, вероятно, часть планарных заседаний перенесут, оставив точно вторник, 17 ноября. Но окончательного решения по этому поводу пока нет, его ожидают в понедельник, 16 ноября.

Железняк написал, что во вторник, в Раде планируют рассмотреть:

- законопроект Разумкова про возврат е-декларирования и, возможно, другие законы, связанные с КС;

- постановление о надлежащей подготовке к карантинным мероприятиям в Украине;

- отсрочку РРО.

Кроме того, по словам Железняка, рассматривается вариант принять постановление про отмену "карантина выходного дня".

Ранее мы писали, что в Комитете Рады разъяснили, кто может заменить на пленарных заседаниях зараженного Covid-19 Разумкова.

Также рассказывали, что, по мнению главы Минздрава, "карантин выходного дня" в Украине может действовать до апреля.