"Слуги народа" явно опережают своих предшественников из Рады по зажиму свободы слова. Они продвигают сейчас в парламенте два новых скандальных законопроекта.

Первый дает право СБУ выискивать "неблагонадежные СМИ" и инициировать их закрытие через Нацсовет по телерадиовещанию.

Второй - запрещает отрицание агрессии России, а также гибридной войны РФ против Украины в телеэфире. С теми же юридическими последствиями.

Как и обычно в таких случаях, основания для репрессий выписаны настолько широко, что под них можно подвести любые мнения, высказанные на телевидении.

"Страна" разбиралась в новых инициативах.

Минус лицензия за "отрицание агрессии"

Вчера комитет Рады по гуманитарной политике (возглавляет "слуга народа" Никита Потураев) одобрил законопроект №4188.

В нем предлагается запретить "трансляцию выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украину, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины".

Если это правило нарушил в прямом эфире гость канала, то он не несет за это ответственности - но только если ведущие приняли меры, чтобы остановить речь эксперта. Например, отключили микрофон или перебили его, заявляя, что такие речи незаконны.

Если работники медиа этого не сделали, дело уходит в Нацсовет по ТВ. Который после первого нарушения назначает штраф - 25% лицензионного сбора. И если такое произошло повторно - у канала могут отозвать лицензию через суд.

Не совсем понятно, что вообще подразумевается под отрицанием агрессии или оккупации. То ли это прямолинейные заявления вроде "я отрицаю агрессию" или "никакой оккупации нет". То ли - утверждения о том, что, к примеру, войны между Россией и Украиной нет (официально это именно так).

Также непонятно, как быть, если к примеру эти тезисы звучат с трибуны парламента или с заседания комитета (как было недавно с экс-представителем Украины в ТКГ Витольдом Фокиным). Должно ли СМИ прервать прямую трансляцию или вырезать этот кусок, если сюжет дается в записи?

Законопроект выписан так, что под "отрицание агрессии" можно подвести практически любые новости или заявления об оношениях РФ и Украины. Такие попытки уже делались в других скандальных законопроектах от "слуг": о дезинформации и о медиа. Но, видимо, решили зайти с другой стороны. И получить новым способом инструмент против неугодных телеканалов.

Автором инициативы стал тоже "слуга народа" - нардеп-мажоритарщик Олег Дунда. Он также известен тем, что предлагал за отрицание российской агрессии сажать в тюрьму. И даже внес в начале осени соответствующий законопроект в Раду.

Пока в повестке дня медийного законопроекта нет. Но характерен сам факт одобрения его профильным комитетом, где доминируют "слуги народа".

СБУ - в цензоры

Второй скандальный документ - законопроект о новых функциях Службы безопасности Украины.

В конце октября был подан и начал слушаться в комитетах законопроект 3196-д - о реформе СБУ. Он является альтернативой президентскому проекту, который был подан в Раду еще весной. И, судя по списку авторов - будет рассматриваться всерьез.

Среди инициаторов - "слуги народа" Давид Арахамия (глава фракции), Федор Вениславский (доверенное лицо Зеленского в Конституционном суде), Ирина Верещук (экс-кандидат в мэры Киева) и другие "слуги". А также Михаил Забродский из "Евросолидарности".

Этот законопроект наделяет СБУ интересной функцией - мониторить пропаганду терроризма и сепаратизма в на ТВ и радио. И делать представление на такой телеканал в Нацсовет - после чего тот сможет начать проверку СМИ и дальше либо штрафовать, либо обращаться в суд для отзыва лицензии.

Казалось бы - если в передачах есть признаки сепаратизма или терроризма, почему бы СБУ не возбудить уголовное дело и не привлечь к ответственности конкретных виновных?

Вместо этого вводится некое невнятное "представление", хотя в правовом государстве есть лишь один критерий - нарушен закон или нет.

То есть власти нужен инструмент контроля над СМИ. Для чего и сооружаются юридически странные конструкции.

Законопроект поэтому раскритиковали в Национальном союзе журналистов.

"Мы обеспокоены этими инициативами относительно нового законопроекта. Мы не хотим даже дискутировать, как на практике это будет выглядеть. Мы должны уважать общепринятую практику того, что исключительно через суд должны осуществляться какие-то экстрарепрессивные меры в отношении средств массовой информации", - считает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По его словам, если законопроект будет принят Верховной Радой, то высока вероятность того, что украинские спецслужбы будут расправляться с неугодными им телекомпаниями.

"Во всем мире СМИ получают право на юридическую защиту, на обжалование, для того, чтобы медиа-журналисты не были жертвами политических репрессий. Мы хотим, чтобы СБУ и все правоохранительные органы должным образом боролись с преступлениями и преступниками, сепаратизмом. Но есть большой риск политических спекуляций, поэтому исключительно через суд поддерживаем практику реагирования на чрезвычайные ситуации!" - подчеркнул Томиленко.

Интересно, что указанных норм в президентском законопроекте нет. Поэтому есть шанс, что примут именно его, а не добавочный документ.

Но факт остается фактом - ползучее наступление на свободу слова в Украине продолжается. Причем уже очевидно, что это артподготовка в преддверии грядущих выборов - парламента и президента. И с оглядкой на провал "слуг народа" на местных выборах.

Так, в сентябре в повестке Верховной Рады оказался скандальный закон о медиа, который вводит блокировку сайтов за неугодный властям контент - критерии которого выписаны также в очень широких трактовках. Причем блокируется не страница, на которой размещена "крамола", а вообще весь ресурс.

Также законопроект наделяет Нацсовет по ТВ гигантскими полномочиями по контролю не только за телевидением, но и за интернетом, а также печатной прессой.

Документ вызвал массу претензий во всех правозащитных организаций, включая международные. Но это лишь тормозит, но не останавливает до конца намерения "слуг народа" и, видимо, лично президента заткнуть рот украинским СМИ.

Ведь именно Владимир Зеленский постоянно позволяет себе публично отпускать шпильки и высказывать недовольство в адрес тех или иных каналов. Особенно - против контролируемых "Оппозиционной платформой" NewsOne, Zik и 112, который летом пытались "отжать" через суд и передать АРМА.