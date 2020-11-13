В Кабмине прокомментировали вступление в силу новых ограничений уточнив, что "местные власти на карантин выходного дня не влияют".



Данное постановление о запретах на работу некоторых магазинов, сервисов, салонов красоты и организаций по выходным дням опубликовано в газете "Урядовий кур’єр".



Как заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, оно вступает в силу уже сегодня.



Вчера мэры ряда городов заявили, что не будут исполнять распоряжение центральной власти. Однако министр подчеркнул, что правительственное постановление действует на территории всей страны и оно не касается деятельности местных органов власти.

"И они не могут влиять на те сферы, на которые они не влияют", - заявил член Кабмина.

Ранее "Страна" сообщала, что мэры Ровно, Славянска и Каменец-Подольского заявили, что не будут вводить "карантин выходного дня" на этих выходных, 14-15 ноября.



А мэр Черкасс сообщил, что "карантин выходного дня" создаст еще больший риск заражения. "На сегодняшний день я бы хотел, чтобы правительство научилось принимать решения. Или пусть вводят чрезвычайную ситуацию и говорят, что они компенсируют нам, нашему городу и людям, которые потеряют работу, а просто какие-то полумеры делать не нужно", - подытожил Бондаренко.