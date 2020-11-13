В Украине за минувшие сутки в структуре МВД выявили 360 случаев коронавируса, от осложнений Covid-19 умер один правоохранитель.



Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Больше всего случаев зарегистрировано в Днепропетровской (27), Донецкой (24) областях и в городе Киеве (56).

Так, с начала пандемии Covid-19 заболело 17 274 сотрудника МВД, выздоровели - 16 228, умерли - 47.











Ранее "Страна" сообщала, что в Украине второй день антирекорд и количество зараженных коронавирусом выросло на 11 787 человек. Так, общее число заболевших на 13 ноября таким образом достигло отметки в 512 652 человека. Выздоровели за последние 24 часа 6 155 пациентов. Умерли за сутки 172 человека.



Также напомним, что страну закрывают на локдаун по выходным из-за коронавирусной болезни. Закрываются ТРЦ, кинотеатры, магазины (кроме продуктовых). Из супермаркетов работать смогут только те где 60% площади занято продуктами. Предварительно такие меры продлятся до 30 ноября.