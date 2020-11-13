В Киеве заминировали Верховную Раду

Сегодня, 13 ноября, в Киеве очередное громкое ЧП. Здание Верховной Рады заминировано. На данный момент (10.00 по Киеву) здание перекрыто в ожидании прибытия взрывотехников.

Об этом передает Телеграм-канал Украина 24.

Стало ясно, что в полицию поступил анонимный звонок о возможной взрывчатке в здании Верховной Рады. К 10.15 на месте ЧП уже работали взрывотехники и правоохранители.

Примечательно, что как раз сегодня правовой Комитет парламента должен был рассмотреть законопроекты по Конституционному суду.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада намерена ужесточить наказание за ложные минирования. Авторы законопроекта предлагают установить дополнительное наказание для "лжеминеров" в виде конфискации их имущества. Действующая редакция закона предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.



Также напомним, что вчера в Николаеве заминировали Апелляционный суд. Сотрудники Нацполиции и других экстренных служб перекрыли улицу, движение было затруднено.