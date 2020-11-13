В Китае официальные власти все-таки поздравили Джо Байдена с избранием на пост президента США, после 10 дней с момента выборов (напомним, что официально победитель еще не объявлен - Ред.).



Об этом сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел РИА "Новости".

Телеграм - канал "Политика страны" прокомментировал эту новость.

"С учётом того, что Трамп строил кампанию на тезисе "Байден - китайский шпион", не совсем понятно - в плюс или в минус пойдёт поздравление от КНР кандидату от Демпартии.

Тем более, что борьба Трампа за оспаривание результатов выборов продолжается, а на завтра планируется масштабная акция его сторонников в Вашингтоне.

И китайское поздравление может быть использовано Трампом для подогревания "антибайденовских" настроений среди своих избирателей", - комментирует "Политика Страны".





Ранее "Страна" сообщала, как при Байдене Украина может потерять рынок Китая, а Россия получить "Северный поток". Экономисты строят прогнозы: что принесет президентство Байдена мировой экономике и чего ждать Украине.



Также напомним, что Байдена поздравили Зеленский и лидеры ЕС.