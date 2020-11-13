Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает введения в Украине полного локдауна. Такой сценарий будет введен в случае введения протокола сортировки больных Covid-19.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", видео обнародовано в Youtube.

"Локдаун - он возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить - это катастрофа для страны", - сказал Радуцкий.

По его словам, введение жесткого карантина весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки. Впрочем, нового локдауна украинская экономика не выдержит, добавил он.

Ранее мы писали, что, по словам главы Минздрава, карантин выходного дня продлится до апреля.

По мнению Радуцкого, если Украине в результате этого режима количество заболевших в сутки снизится до 7-8 000, значит, цель будет достигнута.

Также рассказывали, что почти 60% украинцев выступают против локдауна в стране.