"Роскомнадзор" рекомендует российским СМИ размещать видеоматериалы на отечественных платформах, а не на популярном видеохостинге Youtube, которым разрешили пользоваться даже жителям Китая.



Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере связи.

"Участились случаи применения администрацией Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации", - говорится в сообщении.

В сообщении заявили, что "для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)".







Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году "Роскомнадзор" уже грозил Google санкциями, если YouTube не перестанет рекламировать Майданы. Так, один из самых распространенных рекламных инструментов - это push-уведомления. Такие уведомления поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы структур.



Также напомним, что Google планирует превратить YouTube в магазин и уже тестирует технологии продаж. Недавно крупнейший в мире видеосайт начал предлагать авторам роликов использовать программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в видеосюжетах.