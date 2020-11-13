Президент США Дональд Трамп продолжает борьбу за оспаривание результатов выборов.



В краже голосов, как он утверждает, виноваты не только знакомые и украинскому избирателю "мертвые души", вбросы и "карусели", но и подозрительные сбои в компьютерной системе. И речь якобы идет не о десятках тысяч голосов, которые в любом случае не сделают погоды, а о миллионах, которые теоретически могли бы впервые в истории США изменить результаты выборов.

В своем Твиттере Трамп написал, что система Dominion, которая считает голоса на выборах в США, удалила 2,7 млн голосов за него. В том числе в Пенсильвании 221 тысяча голосов была переброшена Байдену, а 941 тысяча удалена. Кроме того, Dominion засчитала 435 тысяч голосов, отданных за Трампа, как голоса за Байдена.

Демократы и cпецслужбы, естественно, отрицают обвинения и говорят, что система все считала правильно, а выборы прошли честно.

"Страна" узнала, что это за система Dominion и что вообще сейчас происходит вокруг выборов в США.

"Компьютерщики близки к демократам"

Ранее американское консервативное издание Washington Times тоже сообщало о проблемах с системой "Доминион". По информации издания, в Джорджии голоса около 80 тысяч жителей округа Гвиннетт не были учтены.

Вице-президент компании Dominion Voting Systems по правительственным делам Кей Стимсон, комментируя обвинения со стороны Трампа, сказала, что доказательств наличия проблемы с программным обеспечением нет. Однако сбой в округе Гвиннетт действительно был. Он случился из-за того, что работники избирательной комиссии неправильно настроили программу.

"Насколько я понимаю, система зависала на определенных этапах обработки бюллетеней, вынесенных по результатам голосования, из-за проблем с настройкой рабочего места", - заявила Стимсон.

Dominion Voting Systems – второй по величине продавец машин для голосования в США, основана в 2003 году, главный офис компании находится в канадском Торонто, штаб-квартира в США расположена в Денвере, штат Колорадо.

Машины для голосования Dominion используются в 33 штатах, прибыль фирмы исчисляется десятками миллионов. В прошлом году Джорджия, например, потратила 107 миллионов долларов на 30 тысяч машин компании.

Есть мнение, что руководство компьютерной компании близко к демократам.

"Генеральный директор, канадец Джон Поулос, для выхода на американский рынок заключил контракт с вашингтонской лоббистской компанией Brownstein Farber Hyatt & Schreck, где директором по политике работает Надим Эльшами, в прошлом – руководитель аппарата спикера Палаты представителей, демократки Нэнси Пелоси. Работа Dominion с демократами укрепилась в 2014 году сотрудничеством с фондом Клинтонов. То есть уши демократов тут явны. Хотя они говорят, что не имеют отношения к электронной системе, а на прошлых выборах, когда победил Трампа, они уверяли, что компьютеры якобы сломали российские хакеры", - говорит нам политический обозреватель Эмили Ларсен.

По ее словам, есть информация о том, что все бюллетени в США были дополнительно снабжены водяными знаками и QR-кодами, и сейчас в США речь идёт о 14 млн бюллетеней в пяти штатах, которые не прошли проверку, поскольку не имели элементов защиты.

Программное обеспечение Dominion использовалось в двух из пяти округов, в которых были проблемы, - в Мичигане и Джорджии

В частности, говорит Ларсен, все помнят ошибки оператора в Мичигане, когда Байден получил тысячи голосов. Так вот, там использовали систему голосования Dominion.

Ранее бывший федеральный прокурор Сидни Пауэлл, а нынче помощник по юридическим вопросам в команде Трампа, обвинила фирму по производству машин для голосования в краже голосов.

"Люди, связанные с влиятельными демократами, используют машины для голосования "Доминион" для "кражи" голосов", - заявила она в интервью Fox News.

У демократов - свои аргументы.

Как утверждает близкая к демократам New York Times, программное обеспечение не влияло на подсчет голосов.

"В двух округах Мичигана, в которых были ошибки, неточности были вызваны человеческими ошибками, а не проблемами программного обеспечения, по словам Государственного департамента штата Мичиган, должностных лиц округа и экспертов по безопасности выборов. Только в одном из двух округов Мичиган использовалось программное обеспечение Dominion. Проблемы в трех округах Джорджии имели другие объяснения. В одном округе очевидная проблема с программным обеспечением Dominion задержала представление официальными лицами результатов подсчета голосов, но не повлияла на фактический подсчет голосов", - пишет издание.

Эксперт по избирательным технологиям в Институте OSET Эдвард Перес в комментарии New York Times назвал заявления о Dominion и сомнительных технологиях голосования "дезинформацией".

"Мне не известны какие-либо свидетельства каких-либо конкретных вещей или дефектов в программном обеспечении Dominion, которые позволили бы предположить, что голоса были записаны или подсчитаны неправильно", - сказал Перес.

В то же время адвокат президента Руди Джулиани заявил, что контактировал с "информаторами" из Dominion, которые рассказали ему о масштабной "поломке".

"Была полная поломка Dominion в округе Антрим, где Байден победил в ночь выборов, а потом оказалось, что там программное обеспечение не работало и это изменило итоги голосования. Теперь мы должны посмотреть, как часто она ломалась в других округах", - сказал Джулиани в интервью OANN.

Речь идет о скандале, когда 6 тысяч голосов, отданных за Трампа в Антриме, были посчитаны в пользу Байдена. Республиканцы утверждали, что это произошло из-за сбоя в программном обеспечении. Местные власти признались, что в округе действительно произошла ошибка при подсчете голосов, однако "ее заметили и исправили", и виноваты, мол, не компьютеры, а клерк, который "случайно не обновил программное обеспечение, используемое для сбора данных машины для голосования". Как утверждает госсекретарь штата Мичиган Джослин Бенсон, этот инцидент никак не повлиял на исход голосования.

Тем временем американские структуры, ответственные за кибербезопасность страны и конкретно за защиту выборного процесса от кибератак, выпустили заявление, в котором отрицают утверждение Трампа о том, что Dominion стерла почти 3 миллиона голосов за него.

"Выборы 3 ноября были самыми защищенными в американской истории. Нет никаких свидетельств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или была каким-либо образом взломана", - говорится в заявлении, распространенном Агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности США.

Ручной пересчет в Джорджии и мини-победа в Пенсильвании

Более того, как уверяют американские и британские либеральные СМИ, Байден выиграл еще и в штате Аризона. Его победу в этом традиционно республиканском штате еще в ночь выборов спрогнозировали консервативный телеканал Fox News и агентство Associated Press, но все остальные посчитали этот прогноз преждевременным.

"Сейчас в Аризоне подсчитано более 98% бюллетеней и оставшихся бюллетеней не хватит, чтобы изменить результат в пользу Трампа. Байден опережает его на 11 тысяч голосов, или 0,34 процентного пункта. Байдену достанутся 11 выборщиков от этого штата, что даст ему суммарно 290 голосов в коллегии выборщиков при необходимом минимуме в 270", - сообщает BBC.

Он также продолжает лидировать в штате Джорджия, но там будет ручной пересчет голосов, который должен завершиться к 20 ноября. В Джорджии Байден выиграл с перевесом всего в 0,3%.

Тот факт, что объявили не автоматизированный подсчет, когда те же бюллетени проходят через те же машины, а ручной пересчет с более подробным изучением бюллетеней, называют первым успехом попыток Трампа оспорить результаты выборов. Если в Джорджии реально были массовые фальсификации, то они непременно должны вскрыться в результате такого подсчета.

Команда Трампа продолжает подавать иски в суды других штатов. И суд Пенсильвании уже удовлетворил такой иск.

Там забраковали несколько десятков тысяч бюллетеней, по которым избиратели не смогли подтвердить свою личность.

Впрочем, как пишет Philadelphia Inquirer, отбракованные бюллетени и так не были включены в официальные итоги голосования в Пенсильвании, согласно которым демократ Джо Байден на 54 тысячи голосов обходит Трампа.

Трамп ранее заявлял, что десятки тысяч голосов в Пенсильвании были "незаконно изменены", из-за чего он потерял там лидерство.

Кроме того, в Мичигане четверо жителей подали частный иск о признании незаконными примерно 1,2 млн бюллетеней. Иск концентрируется на округах, где решилась судьба президентских выборов в данном штате. И это первый серьезный протрамповский электоральный иск, официально поддержанный Национальным республиканским комитетов, что подтвердила глава комитета Рона Макдэниэл. Отставание Трампа от Байдена в Мичигане, по официальным данным, оставляет 147 тысяч голосов.

Также, как уверяет команда Трампа, было "незаконно подсчитано" 650 тысяч голосов в Филадельфии и Питтсбурге, без республиканских наблюдателей.

"То, что говорят в средствах массовой информации о том, что у нас нет доказательств, является полной, абсолютной ложью", - заявил Джулиани.

Впрочем, многие эксперты полагают, что шансы Трампа победить в результате пересчета голосов минимальны. Слишком велико давление и СМИ, и всего американского истеблишмента, чтобы судебная система посмела вынести решение в пользу действующего президента (даже если и были реальные нарушения).

По 13 часов в дороге - на марш за Трампа

Единственный шанс для Трампа переломить эту ситуацию - организовать альтернативное давление со стороны своих сторонников. Удастся ли это, сможем увидеть уже завтра, когда трамписты обещают провести большой марш в Вашингтоне.

Причем сторонники Трампа планируют две акции. Первое мероприятие, получившее название "Марш миллиона MAGA", соберет тысячи сторонников действующего президента (в основном ультраправых взглядов), второй митинг называется "Остановить воровство" и последует за другими аналогичными митингами, которые прошли по всей стране за последнюю неделю. Обе группы пойдут протестовать к Верховному суду, требуя рассмотреть дела о фальсификациях.

В группе "Марша миллиона" в Facebook пока чуть больше 35 тысяч членов, но она растет ежедневно

"Марш миллиона" организовывает крайне правая группировка Proud Boys ("Гордые ребята"), созданная четыре года назад и замеченная в стычках с ультралевыми.

Фаны Трампа завели страницы и группы в соцсетях, одна из них, в Фейсбуке, за пять дней с момента создания, 8 ноября, набрала больше 35 тысяч поклонников, и их количество постоянно прибавляется.

"Присоединяйтесь к нам на марше по улицам Вашингтона, округ Колумбия, для демонстрации поддержки президента Дональда Трампа, поддержки нашей великой республики и поддержки свободных и честных выборов. Дональд Трамп встал и боролся за американский народ. Пришло время встать за него и за нашу конституцию", - говорится в информации о группе.

Кто-то из членов группы пошутил, будет ли еда на марше, на что ему ответили: "Сомневаюсь, но будет много свободы".

У демократов уверены, что демонстрации в поддержку Трампа не будут многочисленными. Сторонники действующего президента собираются доказать обратное.



"В Washington Post написали, что мало кто придет. Я действительно очень надеюсь, что мы докажем, что они неправы, они не думают, что кто-то приедет на этот марш. ￼Я выезжаю в Вашингтон из Миссисипи, это 13 с половиной часов езды. Но я там буду, и нас много таких, кто съезжается из разных уголков страны, несмотря на расстояния", - написал в группе Ченс Китченс.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подтвердила СМИ, что город готовится к мероприятиям в поддержку Трампа, которые пройдут на выходных.

Тем временем Байден продолжает формировать свою администрацию, хотя Трамп, похоже, не собирается передать ему дела.

Назначенный Трампом глава Генеральной администрации услуг, управляющей федеральной собственностью, пока не подписала заключение о том, что Байден победил на выборах президента. А без этого документа команде избранного президента не могут быть выделены помещения, средства связи и прочие вещи, необходимые для организации процесса передачи дел.