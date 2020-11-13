Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, который уже объявил о своей победе, обдумывает возможность назначить на пост постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций бывшего госсекретаря и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Об этом передает UNN со ссылкой на источники The Washington Post.

"Одно интригующее имя, которое обсуждается в частном порядке - это бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон - в качестве посла США в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил ознакомленный анонимный источник. Идея, лежащая в основе этого шага, заключалась в том, что для Байдена это был бы способ подчеркнуть важность этой должности в его администрации и что подобное повышает престиж самой ООН в то время, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене пошли на спад", - уверяет издание.

Ранее сообщалось, что Джо Байден уже начал формировать свою команду и сделал первое назначение в своей администрации.

Также "Страна" разбиралась, в каких фальсификация команда Трампа обвинят Байдена.