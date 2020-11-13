В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, где не будет турецких миротворцев, жители ряда районов, которые вскоре будут переданы Азербайджану, сжигают свои дома.



Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

"Жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов сжигают свои дома, магазины и другие постройки", - идет речь в соообщении.

Соответствующие видеоматериалы появились в соцсетях.

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массово бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 November 12, 2020



Напомним, что ранее власти России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

🔥Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцам не остались. #Карабах pic.twitter.com/EOKk8X2nQV — Leyla Mammadova 🇦🇿 (@LeylaMammadovai) November 12, 2020



Ранее "Страна" сообщала, что в России снова ответили, что миротворцами в Нагорном Карабахе будут только российские военные. Так, в Кремле предположили, что новое заявление Турции о ее участии в миротворческой миссии в Карабахе вызвано расхождениями в понимании.



Также напомним, что мы опубликовали полный текст соглашения между Баку, Ереваном и Москвой, который был подписан 9 ноября.