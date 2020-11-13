Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый в Карабахе Ми-24 и гибель двух военных, после того, как министр обороны Азербайджана лично пришел в посольство РФ просить прощения.

Об этом Песков рассказал в интервью RT, видео обнародовано в Youtube.

"Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения", - пояснил Песков.

Также он назвал это трагедией.

Напомним, 9 ноября около 18:30 российский вертолет рухнул рядом с границей Азербайджана. В Минобороны России заявили, что упавший в Армении российский вертолет Ми-24 подвергся атаке с земли из ПЗРК. Вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. Погибли два человека, один госпитализирован с травмами средней тяжести.

После этого в МИД России отреагировали на признание Баку вины за сбитый над Арменией вертолет вооруженных сил России. В ведомстве ответили, что заявление Азербайджана восприняли положительно.

Также сообщалось, что Баку готов выплатить компенсацию за сбитый вертолет.