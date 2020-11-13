В Новосибирске, 13 ноября, произошло авиа ЧП. Здесь самолет Ан-124 "Руслан" во время аварийной посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет", - сказали в аэропорту "Толмачево".

Так, самолет направлялся в Вену без груза. После взлета командир борта сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил разрешение на аварийную посадку. Экипажу не удалось удержать тяжелый самолет и он выкатился на 200 м за пределы полосы. На борту находились 14 человек.

По данным агентства, в результате посадки были повреждены шасси и крылья судна. В настоящее время аэропорт закрыт. Аварийно севший Ан-124 повредил взлетную полосу, рейсы перенаправляются на запасные аэродромы, срочно готовится вторая полоса.



Видео момента происшествия публикует Telegram-канал Mash.



Ранее "Страна" сообщала, что в Казахстане стая птиц едва не сбила лайнер со 115 пассажирами на борту. "После столкновения командир судна принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно", - говорится в сообщении.



Также напомним, что в Запорожье эвакуировали две сотни людей, летевших в Турцию, из-за звонка о минировании самолета. Правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено.