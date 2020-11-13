Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сдал четыре экспресс-теста на коронавирус. Их результаты оказались неожиданными.

Об этом он написал в своем Twitter в пятницу, 13 ноября.

По его словам, тесты на Covid-19 он сдал вчера, а сегодня уже получил их результаты - два оказались отрицательными, два положительными.

"Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра", - прокомментировал он.

Ранее мы писали, что у 30% пациентов с явными признаками коронавирусной инфекции ПЦР-тест будет отрицательным. Таким образом, по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, каждый третий ПЦР-тест у больного Covid-19 дает неверный результат.

Также мы писали, что Беларусь отказалась покупать российские тесты на коронавирус из-за их ненадежности.