В Украине, где сегодня, 13 ноября, установлен очередной антирекорд по новым случаям Covid-19, количество заразившихся коронавирусом достигло 512 652 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Киеве (+1 083), Днепропетровской (+740) и Запорожской (+727 человек) областях.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 13 ноября:

Киев - 48 646 (+1083);

Винницкая область - 13 367 (+214);

Волынская область - 18 004 (+394);

Днепропетровская область - 19 909 (+740);

Донецкая область - 16 025 (+547);

Житомирская область - 21 138 (+549);

Закарпатская область - 18 832 (+362);

Запорожская область - 16 811 (+727);

Ивано-Франковская область - 26 824 (+572);

Киевская область - 23 103 (+672);

Кировоградская область - 3 501 (+79);

Луганская область - 4 940 (+118);

Львовская область - 36 000 (+465);

Николаевская область - 11 646 (+273);

Одесская область - 31 332 (+628);

Полтавская область - 14 327 (+560);

Ровенская область - 24 045 (+460);

Сумская область - 16 781 (+680);

Тернопольская область - 23 012 (+214);

Харьковская область - 46 137 (+668);

Херсонская область - 6 485 (+213);

Хмельницкая область - 21 954 (+562);

Черкасская область - 11 673 (+350);

Черновицкая область - 27 140 (+441);

Черниговская область- 11020 (+216).

Напомним, в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Украине ввели "карантин выходного дня". Он будет действовать с этих выходных, то есть с 14 ноября и предположительно до 30 ноября.

От карантина выходного дня ждут спада прироста коронавируса до 7-8 тысяч случаев в день.