Старший сын президента Дональда Трампа Эрик призвал избирателей Миннесоты выйти и проголосовать за своего отца, спустя неделю после закрытия избирательных участков в США.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter, который почти сразу же был удален, сообщает Independent.

Так, твит, который, скорее всего, был запланирован к публикации на прошлый вторник, был удален менее чем через час после появления, однако успел вызвать насмешки в сети.

"Когда вы планируете твит, но это уже после того, как папа проиграл выборы", - написал один из пользователей.

"Значит, "команда", которая запланировала пресс-конференцию в компании по ландшафтному дизайну и твит через неделю после выборов, хочет, чтобы вы поверили, что они где-то обнаружили мошенничество", - высказался пост постом представитель штата Пенсильвания Брайан Симс.

"Устали: мы должны узнать победителя в день выборов! Перевожу: мы должны продолжить голосование через неделю после выборов!", - говорилось язвительно в другом твите.

"Привет, Эрик. Какой номер этой горячей линии по борьбе с мошенничеством с избирателями? Мне нужно что-то сообщить", - добавил тот же пользователь.

Напомним, голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также назвал себя избранным президентом США. С победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры.

Ранее "Страна" подробно разбирала, в каких фальсификациях команда Трампа обвиняет своих противников.

Также рассказывали, что Трамп заявил о краже из электронной системы выборов 2,7 миллионов голосов за него.