Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал о том, можно ли и нужно ли легализировать оружие в Украине. Также он предложил вынести этом вопрос на всеукраинский референдум, чтобы люди высказали свою точку зрения.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24".

Так, он рассказал, что можно разрешить оружие, но не все. "У меня есть компромиссный вариант. Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди.

Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил бы такое... Давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий, юридически значимый референдум, где поставим вопрос - разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься", - сказал он.

По словам Геращенко, главный аргумент против легализации - вероятность случайных смертей. Он добавил, что данный вопрос является очень серьезным. "Многие люди могут погибнуть абсолютно случайно из-за того, что будет раздаваться это оружие не тем, кому надо", - сказал он.

Напомним, осенью прошлого года президент Владимир Зеленский отверг петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".

Между тем, как сообщалось, глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич поддержал легализацию оружия среди всего населения Украины.