С пятницы, 13 ноября, в Москве вводят новые жесткие ограничения из-за вспышки эпидемии коронавируса. Новый карантин будет действовать 2 месяца.

Об этом сообщает Телеграм - канал РИА "Новости".

Вот главные ограничения на период действия новых карантинных мер

▪️ Ресторанам, кафе, барам, клубам и боулингам с 23.00 до 06.00 запрещено обслуживать посетителей

▪️Новогоднюю ночь не сделали исключением локдауна. С 31 декабря на 1 января будут закрыты все кафе, рестораны, ночные клубы, бары, караоке. Власти проводят информационную кампанию - напоминают, что Новый год - семейный праздный, который надо отмечать дома и никуда не ходить.

▪️ Еда на вынос и курьерская доставка может работать ночью

▪️ Студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение, их транспортные карты будут заблокированы. Школьникам и студентам рекомендуется сидеть дома



▪️ Число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25%, на массовые спортивные мероприятия с участием зрителей нужно особое разрешение властей

▪️ Культурные и выставочные мероприятия со зрителем приостанавливаются, они разрешены только онлайн

▪️ Закрываются заведения для детей - детские лагеря, развлекательные центры, детские комнаты в ТРЦ.





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