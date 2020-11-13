Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендовал нардепам принять законопроект, который предусматривает наказание для телеканалов и других СМИ, в случае отрицания факта военной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, как передает УНН.

Так, в законопроекте № 4188 предлагается запретить "трансляцию выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украину, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины".

Если это правило нарушил в прямом эфире гость канала, то он не несет за это ответственности, но только если журналисты канала приняли меры, чтобы устранить это нарушение закона. Если работники медиа этого не сделали, Нацсовет принимает меры для наказания СМИ.

Речь идет о штрафе после первого нарушения и возможности отмены через суд лицензии, в случае повторного нарушения.

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ обеспокоены законопроектом о СБУ, который позволит ведомству вмешиваться в работу СМИ.