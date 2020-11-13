Вчера, 12 ноября, российский воинский контингент вошел в Степанакерт и уже выставил по ходу марша десять блок-постов в Лачинском коридоре, который соединяет Нагорный Карабах и Армению.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, как передает "Интерфакс".

"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Степанакерт", - сказал Конашенков.

В Карабах переброшены 817 российских военнослужащих, 119 единиц вооружения и военной техники, восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24. Всего выполнено 56 рейсов.

Конашенков заявил, что режим прекращения огня соблюдается всеми сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.

В Степанакерте (столице непризнанной республики Нагорный Карабах) будет находиться штаб российского миротворческого контингента.

Согласно картам, опубликованным Минобороны РФ 11 ноября, российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут размещаться в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населённым пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский контингент в таком составе: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Командовать российскими миротворцами в Нагорном Карабахе будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов. За участие в военной операции в Сирии он получил в 2017 году звезду Героя России. Мурадов до недавнего времени был заместителем командующего войсками Южного военного округа. С ноября 2017 года командовал 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа в Поволжье.

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