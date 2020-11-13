Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин рассказал о новом тревожном повороте в ходе расследования катастрофы лайнера МАУ сбитого Ираном в январе этого года.

Как выяснилось, Иран просто не допустил украинских следователей к допросу подозреваемых в атаке на украинский самолет. Об этом Евгений Енин заявил в эфире канала "Украина 24".

"Наши органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют расследование в соответствующем уголовном производстве, и нам очень важно знать и понимать все обстоятельства трагедии.

Более того, мы неоднократно говорили о том, что размер компенсации, которую мы будем обсуждать с иранской стороной, в значительной степени будет зависеть от того, насколько иранская сторона захочет сотрудничать с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, разработать механизмы, которые обезопасят всех нас от повторения аналогичных инцидентов в дальнейшем, принести извинения - и только потом вопрос компенсации. Мы никоим образом не променяем правду на деньги", - заявил Евгений Енин.

Ранее "Страна" сообщала, что в Иране выдали официальный отчет, как сбивали лайнер МАУ.