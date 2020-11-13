Команда Трампа добилась первого серьезного успеха в эпопее с пересчетом голосов на президентских выборах в США.

Так, Апелляционный суд штата Пенсильвании удовлетворил иск его предвыборного штаба, который требовал не учитывать в итоговых результатах президентских выборов часть присланных по почте бюллетеней.

Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

Речь идет о бюллетенях избирателей, которые голосовали по почте и не успели в установленный срок до 9 ноября подтвердить свою личность. Непосредственно перед выборами госсекретарь штата Кэти Бооквэр продлила дедлайн до 12 ноября. Штаб Трампа потребовал отменить постановление Бооквэр.

В итоге в четверг, 12 ноября Апелляционный суд Пенсильвании постановил, что секретарь не имела необходимых полномочий, чтобы продлевать срок подтверждения личности. Данные бюллетени в окончательных результатах выборов не будут учитываться.

Впрочем, по данным издания, ни один спорный голос в Пенсильвании на момент суда не был учтен в итогах голосования, что не помешало кандидату от Демократической партии Джо Байдену получить преимущество над Трампом в 54 000 голосов.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также назвал себя избранным президентом США. С победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден не будет судиться с Трампом, а просто дождется 20 января.