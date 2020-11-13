Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 13 ноября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных областях Украины по состоянию на 13 ноября. За минувшие сутки заразилось почти 12 тысяч человек, излечилось 6 155 пациентов и скончалось 172.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 13 ноября:
- Киев - 48 646 случаев
- Винницкая область - 13 367 случаев
- Волынская область - 18 004 случаев
- Днепропетровская область - 19 909 случаев
- Донецкая область -16 025 случаев
- Житомирская область - 21 138 случаев
- Закарпатская область - 18 832 случаев
- Запорожская область - 16 811 случаев
- Ивано-Франковская область - 26 824 случаев
- Киевская область - 23 103 случаев
- Кировоградская область - 3 501 случаев
- Луганская область - 4 940 случаев
- Львовская область - 36 000 случаев
- Николаевская область - 11 646 случаев
- Одесская область - 31 332 случаев
- Полтавская область - 14 327 случаев
- Ровенская область - 24 045 случаев
- Сумская область - 16 781 случаев
- Тернопольская область - 23 012 случаев
- Харьковская область - 46 137 случаев
- Херсонская область - 6 485 случаев
- Хмельницкая область - 21 954 случаев
- Черкасская область - 11 673 случаев
- Черновицкая область - 27 140 случаев
- Черниговская область - 11 020 случаев
Напомним, дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте филиала "Центра охраны здоровья" АО "Укрзализныця" начнут принимать больных с коронавирусной болезнью Covid-19. Такая договоренность была достигнута на встрече председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака и министра здравоохранения Максима Степанова.
Как сообщала "Страна", власти Житомира приняли решение не вводить карантин выходного дня, несмотря на отсутствие у местных чиновников таких полномочий.