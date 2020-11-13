Больше всего зараженных коронавирусом - в Киеве. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных областях Украины по состоянию на 13 ноября. За минувшие сутки заразилось почти 12 тысяч человек, излечилось 6 155 пациентов и скончалось 172.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 13 ноября:

  • Киев - 48 646 случаев
  • Винницкая область - 13 367 случаев
  • Волынская область - 18 004 случаев
  • Днепропетровская область - 19 909 случаев
  • Донецкая область -16 025 случаев
  • Житомирская область - 21 138 случаев
  • Закарпатская область - 18 832 случаев
  • Запорожская область - 16 811 случаев
  • Ивано-Франковская область - 26 824 случаев
  • Киевская область - 23 103 случаев
  • Кировоградская область - 3 501 случаев
  • Луганская область - 4 940 случаев
  • Львовская область - 36 000 случаев
  • Николаевская область - 11 646 случаев
  • Одесская область - 31 332 случаев
  • Полтавская область - 14 327 случаев
  • Ровенская область - 24 045 случаев
  • Сумская область - 16 781 случаев
  • Тернопольская область - 23 012 случаев
  • Харьковская область - 46 137 случаев
  • Херсонская область - 6 485 случаев
  • Хмельницкая область - 21 954 случаев
  • Черкасская область - 11 673 случаев
  • Черновицкая область - 27 140 случаев
  • Черниговская область - 11 020 случаев

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Напомним, дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте филиала "Центра охраны здоровья" АО "Укрзализныця" начнут принимать больных с коронавирусной болезнью Covid-19. Такая договоренность была достигнута на встрече председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака и министра здравоохранения Максима Степанова.

Как сообщала "Страна", власти Житомира приняли решение не вводить карантин выходного дня, несмотря на отсутствие у местных чиновников таких полномочий.

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