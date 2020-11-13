В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных областях Украины по состоянию на 13 ноября. За минувшие сутки заразилось почти 12 тысяч человек, излечилось 6 155 пациентов и скончалось 172.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 13 ноября:

Киев - 48 646 случаев

Винницкая область - 13 367 случаев

Волынская область - 18 004 случаев

Днепропетровская область - 19 909 случаев

Донецкая область -16 025 случаев

Житомирская область - 21 138 случаев

Закарпатская область - 18 832 случаев

Запорожская область - 16 811 случаев

Ивано-Франковская область - 26 824 случаев

Киевская область - 23 103 случаев

Кировоградская область - 3 501 случаев

Луганская область - 4 940 случаев

Львовская область - 36 000 случаев

Николаевская область - 11 646 случаев

Одесская область - 31 332 случаев

Полтавская область - 14 327 случаев

Ровенская область - 24 045 случаев

Сумская область - 16 781 случаев

Тернопольская область - 23 012 случаев

Харьковская область - 46 137 случаев

Херсонская область - 6 485 случаев

Хмельницкая область - 21 954 случаев

Черкасская область - 11 673 случаев

Черновицкая область - 27 140 случаев

Черниговская область - 11 020 случаев

Напомним, дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте филиала "Центра охраны здоровья" АО "Укрзализныця" начнут принимать больных с коронавирусной болезнью Covid-19. Такая договоренность была достигнута на встрече председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака и министра здравоохранения Максима Степанова.

Как сообщала "Страна", власти Житомира приняли решение не вводить карантин выходного дня, несмотря на отсутствие у местных чиновников таких полномочий.