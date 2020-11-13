Депутаты Верховной Рады планируют проанализировать наиболее нарушаемые законы о проведении местных выборов, а также те, которые вызвали больше всего ошибок. Затем все спорные моменты планируют подкорректировать юридически, внеся правки в Избирательный кодекс.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на слова главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

"Планируем проанализировать статьи кодекса, которые вызвали наибольшее количество ошибок и нарушений в проведении выборов на всех этапах и в начале года инициировать рабочую группу, которая внесет эти выводы в виде законопроекта", - сказал он.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия определила размер залога для кандидатов в депутаты на голосовании во втором туре.

Как сообщала "Страна", экс-министр транспорта и связи, кандидат в мэры Одессы от "Нашего края" Евгений Червоненко призвал жителей города во втором туре выборов поддержать представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика, чтоб "покончить с договорняками".