"Карантинный сепаратизм" возвращается

Предстоящие выходные станут тестом для правительства, которое должно показать, контролирует ли оно страну или нет. После того, как в среду Кабмин принял постановление о введении карантина выходного дня, ряд местных властей – в частности, мэрии Одессы, Славянска и Ровно, – объявили, что выполнять его не будут.

О том же, только немного хитрее, заявила сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр", которая решила объявить себя сетью продуктовых магазинов. Но потом его руководство передумало и решило все-таки не открываться на выходные. А вот проблема регионального "карантинного сепаратизма" осталась.

Сложность ситуации в том, что эту проблему Кабмин создал сам – еще летом, когда было принято решение об адаптивном карантине, которым вся ответственность за принятие решений была переброшена на регионы. Что привело к фактическому сворачиванию карантина.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в ряде городов идет кампания перед вторым туром выборов, – этим, в частности, объясняется "декларация независимости" от одесского и славянского мэров. Но в Ровно действующий мэр не переизбирается – а ситуация та же. Местные власти уже привыкли к тому, что они вправе отменять решения правительства (которые объявлялись рекомендациями). И теперь они пытаются закрепить за собой это право.

А дальше все зависит от Кабмина. Если он не примет жестких мер против самоуправства местных властей, то на всей системе централизованного управления можно будет поставить крест.

Банковая "нашла" основания для роспуска КС

Тем временем конституционный кризис из-за решения Конституционного суда по электронному декларированию получил неожиданную развязку: практически все его участники заразились коронавирусом. Сначала болезнь сразила президента и главу его Офиса, потом к ним присоединились спикер парламента и его первый зам, а после эпидемия началась и в Конституционном суде.

Одним из немногих фигурантов этого "дела", оставшихся в строю, оказался представитель президента в КС Федор Вениславский, который общался с обеими сторонами конфликта, но ни от кого коронавирус не подцепил. И теперь он стал главным пропагандистом президентской инициативы о роспуске Конституционного суда.

Представитель Банковой сообщил, что у президента есть все законные основания для роспуска КС. Причем дал их ему сам КС, только не нынешний состав, а далекие предшественники – еще в 1997 году. Именно тогда, по словам Вениславского, было принято постановление, в котором судьи предоставили главе государства такое право.

Несомненно, это сообщение является новостью для Конституционного суда и сенсацией для всей страны, поскольку до сих пор считалось, что ни в одной стране мира ни один президент не имеет права распускать КС. Поэтому всем стало очень интересно узнать, как же наши судьи допустили такое исключение из мировых правил, да еще и направленное против себя.

Впрочем, как выяснилось, в указанном постановлении вообще ничего насчет КС не сказано. По признанию самого же Вениславского, там речь идет о том, что "президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека".

Вообще-то каждый юрист знает, что президент действительно имеет право вмешиваться в кризисные ситуации, но – в рамках отведенных ему Конституцией полномочий. А в этих полномочиях права на роспуск КС нет.

Но даже если представить, что конституционных рамок нет, то все равно остается непонятным, какую же именно кризисную ситуацию из вышеперечисленных пытается решить президент, распуская суд.

Обеспечивает госсуверенитет? Нет. Наоборот, именно после решения КС у Украины больше шансов избавиться от зависимости от западных "стратегических партнеров".

Обеспечивает нацбезопасность? Общественный порядок? Так к нацбезопасности эта история вообще отношения не имеет, а общественный порядок нарушают только те, кто митинговал возле здания КС.

Обеспечивает права человека? Так именно обеспечение права граждан на личную жизнь и стало одним из оснований для отмены части статей закона о е-декларировании.

В общем, если исходить из того, что сказал представитель президента в КС, Зеленский должен не распускать этот суд, а наградить его членов за восстановление суверенитета и прав человека. И заодно ему не мешало бы уволить Вениславского и заменить человеком, который не только знает буквы, но и умеет читать.

Соцопрос: Восток – за "ОПЗЖ", Центр – за "слуг", Киев – за "ЕС"

Спустя две недели после местных выборов "Рейтинг" опубликовал результаты общенационального исследования, которые интересны, прежде всего, для сравнения с результатами вышеупомянутых выборов.

Полного сравнения, понятно, не может быть, поскольку на всеукраинском уровне местные партии либо вообще отсутствуют, либо имеют минимальные рейтинги. И, соответственно, в их отсутствие повышаются рейтинги партий общенациональных.

Собственно, результаты соцопроса подтвердили, что во всеукраинском масштабе существуют три основные политических силы – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность", которые победили и на местных выборах, если не брать в расчет региональные партии. И рейтинг у них плюс-минус сопоставим.

Однако опрос "Рейтинга" продемонстрировал, что особенности регионов несколько отличаются от той картины, к которой мы уже начали привыкать. "Слуга народа" все еще серьезно превалирует в центральном регионе, с еще большим отрывом на востоке лидирует "ОПЗЖ", лидерство на юге разделено между "слугами" и "ОПЗЖ", а вот на западе, как оказалось, одного лидера нет: там показатель и у "слуг", и у "Евросолидарности" – 17%.

Объясняется это, видимо, тем, что сам западный регион неоднороден: если в трех областях Галичины фаворитом является партия Порошенко, то на Волыни и в Закарпатье лидирует президентская политсила. По крайней мере, пока.

В целом же тенденция остается неизменной: электорат Юго-Востока возвращается к ОПЗЖ, в которой видит наследницу Партии регионов, электорат Галичины продолжает группироваться вокруг "ЕС", в которой видит главную промайданную партию. И партия Зеленского держится, прежде всего, за счет центрального региона, в котором пока нет серьезной конкуренции. Ею могла бы быть "Батькивщина", но она сейчас слишком слаба для того, чтобы тягаться с тремя лидерами

Антисемитский скандал с Притулой: шоумен выбрал не ту партию?

Особняком во всех этих раскладах стоит Киев, где явным лидером является партия Порошенко (к которой перетекла часть электората "УДАРа") и где до 5% дотянул "Голос". Он сдал уже даже на Западе (видимо, после ухода Святослава Вакарчука), но в столице держится, вероятно, за счет рейтинга бывшего кандидата в мэры от этой партии Сергея Притулы".

Впрочем, учитывая тот факт, что избирателями "Голоса" являются сторонники евроинтеграции и европейских ценностей, следует ожидать, что они в Притуле очень скоро разочаруются. Поскольку политик-шоумен влип в скандал, не очень соответствующий европейским ценностям.

Притула ведет программу на самом что ни на есть евроинтеграционном радио "Новое время", и в эту программу позвонил незнакомый с европейскими ценностями слушатель, который назвал празднование еврейского нового года в Умани шабашем, а основателя хасидизма цадика Нахмана – "нациком хацманом".

Конечно, ведущий не может отвечать за слова, произнесенные в прямом эфире, но, как учит некоторые телеканалы Нацсовет по ТВ, ведущий обязан на них правильно реагировать. А Притула отреагировал тем, что разделил "эмоциональное возмущение" слушателя-антисемита и сообщил, что "был очень рад" слышать его "в эфире с таким хорошим настроением".

Комиссия по журналистской этике, разобрав ситуацию, осудила ведущего, но радиостанция наказывать его не стала, сообщив, что уже провела с ним разъяснительную беседу.

Учитывая тот факт, что сам инцидент в эфире произошел еще 10 сентября, а всплыл только сейчас, несложно сделать вывод, что и Радио "НВ", и Притула просто замяла инцидент – чтобы он не повлиял на шедшую тогда предвыборную кампанию. Хотя очевидно, что, если бы ситуация всплыла раньше, то за Притулу голосовал бы не евроинтеграционный электорат, а электорат "Свободы". И третьего места на выборах он точно не получил бы.

Банковая попросит у Байдена надсмотрщика?

Пока Дональд Трамп пытается обжаловать результаты президентских выборов в США, руководство Украины пытается всеми силами понравиться команде Байдена. Так, вчера замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что украинская власть может попросить Байдена вернуть должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине.

Если кто-то вдруг забыл, напомним: должность существовала с 2017 по 2019 год, занимал ее Курт Волкер, который в итоге запомнился только тем, что пролоббировал закупку Украиной ракетных комплексов "Джавелин" у компании, в которой ранее работал.

Как выяснилось, украинскому руководству вот такого лоббиста-посредника теперь не хватает. Впрочем, Волкер занимался еще и тем, что раздавал предыдущей власти "ценные советы", которые воспринимались ею как приказы. К примеру, после того, как Волкер посоветовал не трогать Михаила Саакашвили, его так и не посадили. И лишь спустя некоторое время выслали, забыв, что обвиняли экс-президента Грузии в госизмене.

Так что, видимо, украинскому руководству нужен "смотрящий". Который будет лично привозить в Киев указания нового хозяина Белого дома либо давать оперативные советы на месте. Это, кстати, удобно: в случае чего всегда можно оправдаться перед Белым домом, что не сам решил, а по наущению спецпредставителя.

Но если серьезно, то вся эта идея выглядит парадоксом: десятки зависимых государств и наций в мире пытаются избавиться от опеки, и только руководство Украины хочет, чтобы ему вернули "опекуна".

И потому в преддверии 29-й годовщины референдума по независимости хочется спросить Игоря Жовкву и тех, кто за ним стоит: а вы вообще за независимость голосовали или против?