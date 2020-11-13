Ватикан записал короткий видеоролик с Папой Римским Франциском. В нем понтифик поднял тему технического прогресса и призвал христиан молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект служили во благо человечества, а не во зло.

Послание является одним из "намерений" главы католиков, которые ежемесячно публикуются на YouTube и призваны привлечь внимание верующих к определенным темам.

"Искусственный интеллект лежит в основе эпохальных изменений, которые мы переживаем. Робототехника может сделать мир лучше, если она будет служить общему благу. Однако если технический прогресс увеличивает неравенство, это не настоящий прогресс. Будущие успехи должны быть ориентированы на уважение достоинства человека и творения", - отметил Папа Римский.

В конце записи он пригласил людей молиться, "чтобы прогресс робототехники и искусственного интеллекта всегда служил человечеству".

Ранее понтифик высказался по поводу однополых союзов, отметив, что "гомосексуалы имеют право жить в семье, они дети Божьи и имеют право на семью".

А в четверг Фарнциск, не дожидаясь официальных результатов президентских выборов в США, поздравил Джо Байдена с победой.