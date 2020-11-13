Министерство торговли США сейчас не станет реализовывать свой собственный запрет китайского приложения TikTok, который должен был вступить в силу 12 ноября.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление ведомства.

Действия департамента задерживают реализацию закона, который запрещает американским магазинам приложений предлагать скачивание TikTok, а компаниям, включая Amazon и Alphabet, предлагать веб-хостинг для TikTok, пишет издание. В заявлении Министерства торговли говорится, что приказ о закрытии не вступит в силу в ожидании дальнейших юридических изменений.

Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. В связи с этим Дональд Трамп в августе подписал указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", которыми дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с владельцем приложения TikTok ByteDance. После этого срок введения запрета неоднократно продлевался из-за обсуждения сделок по покупке приложения американскими компаниями.

А в сентябре стало известно, что ByteDance намерена получить от американских компаний Walmart и Oracle 12 миллиардов долларов за покупку 12,5% и 7,5% акций TikTok.