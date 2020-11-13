Эксперты компании Oxford Economics примерно спрогнозировали, как поведет себя коронавирус в будущем и когда страны мира смогут окончательно отменить карантинные ограничения.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, после того, как немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer заявили о заключительной стадии клинических исследований вакцины от коронавируса, многие аналитики начали более оптимистично подходить к прогнозам, некоторые из которых растягивают пандемию на несколько лет.

"Хотя это событие, несомненно, знаменует собой большой шаг вперед, на данный момент мы скептически относимся к тому, что это существенно повысит наш прогноз", - указано в сообщении.

Так, если уже в скором времени вакцина от коронавируса начнет активно распространяться в большинстве стран мира, то карантинные ограничения начнут снимать не ранее середины 2021 года. Также от вакцинации будет зависеть экономическое благосостояние конкретного государства, а от мощности страны зависит то, как быстро получится закупить и реализовать необходимое количество вакцины. так что это не быстрый процесс.

Напомним, коронавирус в мире распространяется с огромной скоростью. Возбудителя Covid-19 обнаружили на каждом континенте, кроме одного, и почти в каждой стране. Но еще есть места в мире, где до сих пор не зафиксировали ни одного случая заражения.

Как сообщала "Страна", в Одессе не будут вводить карантин выходного дня, поскольку такого решения не приняли областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС.