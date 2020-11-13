В Украине полностью или частично заблокировано начало отопительного сезона в 11 населенных пунктах из-за долгов.

Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз.

"Из-за критических долгов 16 производителей тепла до сих пор полностью или частично заблокирован старт отопительного сезона в 11 населенных пунктах... Так, без тепла остаются жители населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

В госкомпании рассказали, что ранее доносили информацию о задолженностях до облгосадминистраций и городских властей. Также еще летом публиковался список должников, которым, согласно законодательству, газ предоставлять не представляется возможным из-за долга.

"За последние четыре месяца проблему критических долгов решили 93 производителя тепла - перечень сократился со 109 критических должников (по состоянию на 13 июля) до 16 (по состоянию на 12 ноября)", - отметили в Нафтогазе.

Задолженность осталась на 16 предприятиях: в Каменском, Житомире, Киеве, Старобельске, Счастье, Ильичевске, четырех одесских компаниях, Рени, Хлебодарском, Харьковской области и трех предприятиях Харькова.

Ранее "Нафтогаз" предупредил о дальнейшем росте цен на газ для украинцев.

Также напомним, что цена на газ для производителей теплоэнергии в октябре выросла на 24%.