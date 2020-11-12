Народный депутат, глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий объяснил цель введения карантина выходного дня. По его словам, если Украине в результате этого режима количество заболевших в сутки снизится до 7-8 тысяч, значит, цель будет достигнута.

Об этом он сказал 12 ноября в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Если мы увидим в результате карантина выходного дня, что у нас примерно в неделю будет держаться уровень 7-8 тысяч в сутки, значит, это было не плохо. 7-8 тысяч – это меньше госпитализаций, это даст возможность отдохнуть врачам и подготовить больше коек", - отметил нардеп .

Он добавил, что Украине до сих пор удавалось избежать "коллапса медицинской системы, которая означает коллапс экономики".

"Когда-то мы говорили, что будет 5 тысяч заболевших в сутки и будет коллапс. Потом мы говорили, что коллапс будет, когда будет 9 тысяч. Сегодня мы имеем 11 тысяч, нам очень трудно, но коллапса нет и врачи не выполняют протокол медицинской сортировки, когда им нужно выбирать, кому помогать, а кому не помогать. То есть коллапс не наступил", - считает Радуцкий.

По его словам, карантин выходного дня позволит выиграть время.

Также он привел в пример Турцию, где действовал такой карантин. По его мнению, благодаря этому там эпидемия одна из самых контролируемых среди соседних стран.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.

Постановление об этом было опубликовано на правительственном портале день спустя.