Пилоты российской авиакомпании-лоукоста "Победа" поддержали футболиста Артема Дзюбу, которого отстранили из-за слива личного видео с мастурбацией, "нарисовав" самолетом мужской половой орган в небе при помощи траектории полета и сервиса, который ее записывает.

Соответствующая траектория была зафиксирована на портале Flightradar.

Известно, что это самолет, летевший 11 ноября из Москвы в Екатеринбург. В пресс-службе авиакомпании уже ищут пилота, который пошел на такой шаг, чтобы наказать его. На сайте указано, что его "ждут разбирательства".

"Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны "Победы" так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле. Я думаю, что это отразилось не на общей безопасности полета, а на дисциплине и на вольности, которая допускается в авиации. Я не знаю, про какой точно вы сейчас говорите след, но думаю, что это говорит о свободолюбивом характере человека, который так поступил. Что касается безопасности, то я не знаком с этим случаем, поэтому ничего сказать не могу. Но разбирательства по этому поводу обязательно будут – насколько законно пилот совершил данный маневр", — сообщил представитель авиакомпании.

Напомним, капитан петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, считающийся главным бомбардиром российского футбола, попал в секс-скандал. Неизвестные слили в сеть видео, на котором спортсмен мастурбирует. Форварда не вызвали на текущий сбор национальной команды в ноябре 2020 года в связи с инцидентом.

Как сообщала "Страна", российские и украинские знаменитости массово реагируют на появление видео, в котором фигурирует капитан петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, считающийся главным бомбардиром и звездой российского футбола.