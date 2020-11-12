Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов пожаловался губернатору Александру Буркову на отсутствие интернета, необходимого для удаленного обучения, в деревне Станкевичи, где он живет.

Видеообращение Дудоладов записывал на верхушке березы, находящейся в 300 метрах от деревни — по его словам, только там можно поймать 3G.

Студент отметил, что с 9 ноября его перевели на дистанционное обучение, и ему необходим Zoom, чтобы выходить на связь с преподавателями и подтверждать свое присутствие на онлайн-лекциях. Но в самой деревне есть только 2G-интернет, и подключиться к конференции из-за низкой скорости Дудоладов из дома не может. Поэтому на пары ему приходится идти в лес, расположенный около деревни, и залезать на восьмиметровую березу.

"Летом этого года я стал популярным блогером в тиктоке и проводил прямые эфиры с березы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией. Александр Леонидович, я бы хотел уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить данный вопрос?" - спросил студент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лёха из деревни (@omskiy.kolhoznik)

Дудоладов ведет в тиктоке канал под названием "Омский колхозник", в котором выкладывает ролики о сельской жизни. Самое популярное из его видео набрало более 4 миллионов просмотров, всего на канал подписаны более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал вернуть в Украине дистанционную работу.